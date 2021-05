Nach Wiener Neustadt zog am Donnerstag auch der Vorjahres-Halbfinalist Wels in die Runde der letzten acht ein. Die Oberösterreicher besiegten Irun (ESP) mit 3:0 und spielen um den Gruppensieg. Den hat Wiener Neustadt nach seinem dritten 3:0-Sieg in Serie schon fixiert. ÖTTV-Legionär Daniel Habesohn hat diesen dank des zweiten Sieges mit Mühlhausen (GER) bereits sicher.