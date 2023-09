Wiener Neustadt empfängt Baden zum Derby

Wiener Nustadts Tischtennis-Cracks starteten mit einem klaren 4:1-Erfolg über Kuchl und einem Remis gegen Wels standesgemäß in die Bundesliga-Saison. Am Montag steht nun das bereits driite Heimspiel der noch jungen Spielzeit an. Der amtierende Meister hat Lokalrivalen Baden zu Gast. Die Kurstädter halten bei einem Sieg und einer Niederlage.

Wiener Neustadt will seiner Favoritenrolle wieder einmal gerecht werden, aber Obmann Franz Gernjak warnt: „Baden hat sich ordentlich verstärkt“, etwa mit dem Iraner Amin Ahmadian. Das Derby ist auch die Generalprobe für das Champions League-Qualifikationsturnier im kroatischen Dubrovnik (Samstag/Sonntag). Dann wird auch Neuzugang Jin Ueda sein Debüt für Wiener Neustadt geben. Am Montag wird er seinen Teamkollegen von der Bank aus die Daumen drücken.