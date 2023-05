Wiener Neustadt fiebert Finale gegen Wels entgegen

Am kommenden Dienstag (18 Uhr) kehrt Wiener Neustadt an den Ort seines größten Erfolgs zurück. 2021 holten die Cracks aus der Allzeit Getreuen auf der Welser Vogelweide den bisher einzigen Meistertitel. Vor zwei Jahren war Salzburg der Finalgegner. Diesmal kommt es zum Duell mit Erzrivalen Wels. Dass ein Heimvorteil im Finale nicht zwingend ein Vorteil sein muss, erlebte Wiener Neustadt 2022 am eigenen Leib, als Frane Kojic und Co in der Remise gegen Wels verloren.

Wels hat ein mögliches Ass im Ärmel

„Jetzt wollen wir den Titel wieder nach Wiener Neustadt holen“, gibt Vereinsboss Franz Gernjak das Credo aus: „Es wird mehr als spannend. Die Tagesform wird entscheidend. Die Halle spricht nicht gegen uns. In Salzburg tun wir uns zum Beispiel schwerer.“

Beide Mannschaften werden für das Finale personell aus dem Vollen schöpfen, Wels vielleicht sogar einen Joker aus dem Ärmel schütteln. Park Ganghyeon ist seit fünf Jahren in Wels gemeldet, wäre somit spielberechtigt, obwohl er in dieser Bundesliga-Saison noch nicht für die Oberösterreicher an der Platte stand.