Wiener Neustadt gegen Wels: Ein Klassiker mit neuen Facetten

Das dramatische Bundesliga-Finale – das 3:3 zwischen Meister Wr. Neustadt und Wels – ist noch lebhaft im Gedächtnis. Nur 18 Bälle hatten die letzte Saison zugunsten von Wr. Neustadt entschieden. Zum Matchwinner wurde der Ex-Welser Frane Kojic. Der Kroate steht auch im Fokus, wenn am Montagabend die Neuauflage des Vorjahresfinals in der Wiener Neustädter Remise steigt. „Klar ist, dass es dabei Sonderprämien für Siege gegen Frane Kojic geben wird“, sinnt Wels-Präsident Bernhard Humer auf Revanche.

Wetzel steht nun auf der anderen Seite

Ein anderer Spieler hat im Sommer die Farben gewechselt. Felix Wetzel verließ Wiener Neustadt und heuerte bei Wels an. Nun kehrt der Bayer früh in der Saison an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wetzel bildet mit den beiden Nationalteamspielern Andreas Levenko und Maciej Kolodziejczyk, so wie dem Tschechen Jiri Martinko eine Truppe, der viele Experten den Titel zutrauen. Genauso wie Wiener Neustadt, das weiter auf die beiden Kroaten Frane Kojic und Ivor Ban vertraut. Dazu kommt der weißrussische Teamspieler Aleksandr Khanin. „Er hat schon in den größten Ligen Europas gespielt - in Deutschland, Frankreich und in Polen“, weiß Wiener Neustadt-Mastermind Franz Gernjak.

Stimmung wie beim Beachvolleyball

Der Neuzugang wird bereits am Sonntag (15 Uhr), im Rahmen des Eröffnungsspiels gegen Kuchl, offiziell vorgestellt. Eine richtige Tischtennis-Party erwartet die Fans dann eben am Montag (18 Uhr) beim Spitzenspiel gegen Wels. Die Bundesliga entwickelte das Konzept „Kill the Silence“. „Am Montag wird das neue Konzept umgesetzt“, sagt Gernjak und konkretisiert: „Es wird einen DJ und einen Hallensprecher geben - eine Stimmung wie beim Beachvolleyball“, verspricht der Wiener Neustädter Vereinsboss.