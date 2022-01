Wiener Neustadt gewann Europe-Cup-Hinspiel gegen Wels

Das Rückspiel ist für den nächsten Freitag (17.00 Uhr) in Wels angesetzt. Hauptverantwortlich für Wiener Neustadts Erfolg war der Ex-Welser Frane Kojic mit zwei Punkten.

Indes holte Robert Gardos bei einem mit 20.000 Dollar dotierten, drittklassigen Feeder-Turnier des Weltverbands (ITTF) in Düsseldorf zwei Titel. Im Einzel-Endspiel setzte er sich am Vortag seines 43. Geburtstags topgesetzt gegen Brian Afanador aus Puerto Rico mit 4:1 (9,8,7,-5,9) durch. Es ist im fünften Final-Anlauf Gardos' erster Einzel-Titel auf der World Tour. Das Mixed hatte er an der Seite seiner Landsfrau Karoline Mischek für sich entschieden.