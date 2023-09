Wiener Neustadt mit Arbeitssieg

Wesentlich mehr Mühe als erwartet musste Meister Wiener Neustadt beim 4:2 im Derby gegen Baden auf sich nehmen: Die Gäste gingen durch ein 3:2 von Patrick Juhasz gegen Aleksandr Khanin zunächst mit 1:0 in Führung, dann verlor der Neuzugang aus Weißrussland auch sein zweites Einzel gegen Amin Ahmadian 1:3. Aber auf Frane Kojic war wieder einmal Verlass: Der Kroate gewann beide Einzel und das Doppel mit Ivor Ban, der auch sein Einzel gewann und so den Meister auf die Siegerstraße führte.

Wiener Neustadt startet am Samstag in Dubrovnik (Kroatien) die erste Champions League-Phase. Die Gegner sind Marinkolor, das ungarische Team Kalo-Meh und die polnische Spitzenmannschaft Gwiazda. Neustadt greift in der CL auf Neuzugang Jin Ueda zurück.