Wiener Neustadt mit Zittersieg zum Bundesliga-Auftakt

Dieses 4:2 kostete Nerven! Vizemeister Wr. Neustadt startete mit einem mühevollen Arbeitssieg gegen den Vorjahres-Letzten Kennelbach in die win2day Bundesliga. Dabei lieferte der Neo-Vorarlberger Simon Pfeffer zu Beginn, die große Sensation, schlug den Team-WM-Dritten Kenji Matsudeira aus Japan mit 3:2, dann erhöhte Miroslav Sklensky mit einem weiteren 3:2 gegen Frane Kojic sogar auf 2:0 für Kennelbach, aber am Ende durfte der Europe Cup-Vize aufatmen.

Kojic sichert mit 3:2 den Sieg

Der Vorarlberger Neuzugang Simon Pfeffer sorgte für einen Traumeinstand, besiegte Matsudeira und schrammte im letzten Match gegen Kojic, der schon Sklensky überraschend mit 2:3 unterlegen war, am Sieg und damit am Remis für Kennelbach vorbei. Der Doppel-Staatsmeister, der von Absteiger Kapfenberg gekommen war, erzwang nach einem 0:2-Rückstand den Decider. Aber am Ende konnte sich Kojic mit 3:2 durchsetzen und den 4:2-Zittersieg für Wr. Neustadt fixieren. Die weiteren Punkte holten Felix Wetzel und Matsudeira mit je einem Erfolg im Einzel sowie im Doppel.

Idealer Weckruf für Champions League

„Wir begannen nervös, hatten zu Beginn zweimal Pech im neuen kurzen Decider. Dabei agierte Kennelbach über dem gewohnten Niveau, aber auch Kenji Matsudeira war noch nicht im Rhythmus und ich sagte, dass wir das 0:2 drehen können. Das ist uns mit viel Kampfgeist gelungen. Dieses 4:2 kann ein idealer Weckruf in Blickrichtung Champions League sein. Dimitrij Levenko macht als Coach einen guten Job und wird das Team bis Donnerstag optimal einstellen“, meint Obmann Franz Gernjak vor der Champions League-Vorrunde am Donnerstag und Freitag: Dabei geht es gegen den deutschen Halbfinalisten Mühlhausen mit Daniel Habesohn. Ein hartes Los, denn Wr. Neustadt müsste dazu noch Gruppen-Gastgeber Havirov (Cz) und Compostela (Spa) bezwingen, um als Vorrunden-Sieger die Hauptrunde der Top 12 zu erreichen.