Wiener Neustadt schießt Salzburg aus der Halle

Showtime hieß es im ersten Halbfinale der win2day-Bundesliga nur aufseiten von Wr. Neustadt: Der Grunddurchgangssieger hatte nur im Auftakteinzel wirklich hart zu kämpfen: Frane Kojic setzte sich gegen Francisco Sanchi nachdem er zuvor zweimal geführt hatte, im Decider mit 6:4 durch. Danach ließ Felix Wetzel Salzburg-Star Koyo Kanamitsu beim 3:0 keine Chance, genauso wie der Bundesliga-Ranglisten-Sieger des Grunddurchgangs, Ivor Ban (11:2-Siege), der Michael Trink mit 3:0 abservierte. Nach dem 3:1 im Doppel durch Kojic/Ban kannte der Jubel in Wr. Neustadt keine Grenzen. Im Rückspiel am Dienstag (18) bei Salzburg reicht dem Vizemeister unter Trainer Martin Doppler ein Einzelsieg für den dritten Finaleinzug in Folge.

Das zweite Halbfinale zwischen Meister Felbermayr Wels und SPG Linz steigt am Samstag (15 Uhr) mit dem Hinspiel in der Stahlstadt, das Rückspiel erfolgt am 1. Mai in Wels.