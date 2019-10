Endlich: Zwei Jahre lief Bundesligist Wiener Neustadt einem Erfolg gegen einen der großen vier Teams – Stockerau, Kapfenberg, Wels und Linz – hinterher. Im ersten regulären Spiel der Saison klappte es nun. Wiener Neustadt entzauberte den amtierenden Doublegewinner Stockerau. Angeführt von Tomas Konecny feierten die Cracks aus der Allzeit Getreuen einen 4:1-Sieg.

Dass sich sowohl das Doppel, als auch Konecny in seiner Partie gegen Oleksandr Didukh von einem 0:2-Satzrückstand zurück fighteten, machte den Sieg noch einmal den Ticken emotionaler. Das i-Tüpfchen auf dem Erfolg: Für Wiener Neustadt war es auch das erste Heimspiel in der Remise.

„Die Arena hat das ihrige zum Erfolg beigetragen. Die Stimmung war irre“, war Obmann Franz Gernjak begeistert. Nachdem Wiener Neustadt im Cup ja in der ersten Runde scheiterte – an Stockerau – dadurch auch weniger Bonus-Punkte für die Tabelle sammelte, liegen die Schützlinge von Martin Doppler vorerst noch auf Platz fünf. Die nächste Chance, Boden gut zu machen, gibt es in knapp zwei Wochen. Da gastiert Wiener Neustadt beim anderen Emporkömmling – Tabellenführer Mauthausen.