Wiener Neustadt vergibt im Duell der Giganten zwei Matchbälle

3:3 nach 0:2 – die Final-Neuauflage der win2day Bundesliga zwischen Meister Wiener Neustadt und Wels hatte es in sich. Zunächst war Wels dank Erfolgen von Andreas Levenko und Jiri Martinko klar auf der Siegerstraße, aber dann schlug Wr. Neustadt-Neuzugang Aleksandr Khanin im Einzel und im Doppel mit Ivor Ban zurück, Frane Kojic brachte den Meister sogar in Führung, aber Levenko wehrte im Schlussspiel zwei Matchbälle gegen Ban ab und rettete Wels noch das Remis. „Ich bin völlig am Ende mit meiner Stimme, aber das Remis ist gut für beide Teams. Natürlich ist es bitter, wenn zum Sieg nur ein Punkt fehlt“, analysiert Wiener Neustadt-Coach Martin Doppler.

Geteilte Meinungen zu „Kill the Silence“-Konzept

Das Top-Spiel war gleichzeitig die Premiere für das Konzept „Kill the Silence“. DJ und Hallensprecher sorgen für eine Atmosphäre wie im Beachvolleyball-Stadion. Sport ist Show – es könnte ein neues Format für die Zukunft sein. Der neue Bundesliga-Chef Tarek Al-Samhoury zeigt sich enorm engagiert und setzt Ideen um: „Diese Kill the Silence-Premiere ist gelungen und vielversprechend.“ Ex-Weltmeister Werner Schlager sah es kritischer: „Man kann durch die Musik den Schlag kaum hören. Damit fehlt eine Komponente für Spitzenspieler. Das ist nicht gut.“