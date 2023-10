Wiener Neustadt verliert im Bundesliga-Schlager gegen Stockerau

International läuft es für Wiener Neustadts Tischtennis-Cracks wie am Schnürchen. National könnte der Halbfinal-Einzug zur Zitterpartie werden. Fünf Mannschaften begegnen sich in dieser Saison auf Augenhöhe und nach sechs Spieltagen muss sich der amtierende Meister mit Platz vier begnügen. Nach dem Remis gegen Wels und der Niederlage gegen Salzburg konnte das Team von Trainer Martin Doppler auch das dritte Spiel gegen einen direkten Konkurrenten nicht erfolgreich gestalten. Beim NÖ-Duell gegen Stockerau setzte es eine 2:4-Niederlage.

Dabei bewies Youngster Ivor Ban einmal mehr seine aktuelle Topform. Nach überraschenden Siegen in der Champions League setzte sich der Kroate nun gegen Stockeraus Nummer eins Koyo Kanamitsu durch. Ban gewann beim Stand von 2:2-Sätzen den Decider und stellte damit auf 1:0 für die Industrieviertler. Auch das zweite Einzel zwischen dem Koreaner Taehyun Kim und Wiener Neustadts Frane Kojic wurde ein echter Krimi, der über fünf Sätze ging. Diesmal mit dem besseren Ende für den Stockerauer.

Serdaroglu stellt die Weichen auf Sieg für Stockerau

Im dritten Einzel wurde Stockeraus David Serdaroglu seiner Favoritenrolle gegenüber dem Weißrussen Aleksandr Khanin gerecht. Serdaroglu fuhr einen souveränen 3:0-Sieg ein und legte anschließend im Doppel an der Seite von Kanamitsu nach. Das Stockerauer Duo gewann gegen Ban/Khanin 3:1. Stockerau hatte damit zumindest ein Unentschieden schon sicher und zwei Matchbälle auf den Sieg.

Den ersten konnte Kojic abwehren. Wiener Neustadts Top-Spieler fegte Kanamitsu überraschend deutlich mit 3:0 von der Platte. Anchließend blieb Kim gegen Ban souverän, stellte mit einem 3:0 den Stockerauer Derbysieg sicher. In der Tabelle bleibt somit alles weiter ganz eng beisammen. Den Ersten Wels und den Fünften Linz trennen nur zwei Punkte. Wiener Neustadt ist mittendrinnen, muss in den direkten Duellen aber anfangen zu punkten. Am besten schon Anfang Dezember, wenn die Hinrunde mit dem Auswärtsspiel in Linz beschlossen wird.