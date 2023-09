Wiener Neustadt will in die Champions League

Ab Freitag spielen Wiener Neustadts Tischtennis-Asse wieder um den Einzug in die Champions League-Gruppenphase. Damit wären die Cracks aus der Allzeit Getreuen in einem erleuchten Kreis. Nur zwölf Teams sind in dieser Phase der Königsklasse noch dabei. Damit Wiener Neustadt zum besten Dutzend Euopas zählt, braucht es aber erst einmal einen Sieg in der Vorrunde. Diese wird am Samstag und Sonntag im kroatischen Dubrovnik gespielt.

Jin Ueda als Wiener Neustadts Trumpf

„Wir wollen den Aufstieg unbedingt schaffen“, versichert Wiener Neustadts Obmann Franz Gernjak. Für diese Mission verpflichtete Wiener Neustadt mit dem Japaner Jin Ueda einen absoluten Top-Spieler. Die ehemalige Nummer 28 der Welt trainiert seit Dienstag mit seinen Clubkollegen Frane Kojic, Icvor Ban und Aleksandr Khanin in Kroatien. Als Sparringspartner fungieren die kroatischen Nationalteamspieler Andrej Gacina und Tomislav Pucar. „Die Vorbereitung ist top“, freut sich Gernjak: „Jin ist super drauf. Er macht einen fitten und agilen Eindruck.“

Team aus Polen als großer Widersacher

Jin in Topform wird es auch brauchen, um im wahrscheinlich entscheidenden Spiel gegen Bydgoszcz erfolgreich zu sein. „Wir hoffen, dass er gegen sie zwei Siege einfahren kann, dann ist alles möglich. Wenn es nur einer wird, dann wir es ehrlicherweise schwierig“, rechnet Gernjak. In welcher Formation die Polen kommen ist offen: „Das werden wir erst heute sehen, mit wem sie da sind. Sie haben einige asiastische Spieler in ihren Reihen. Dazu mit Vladislav Ursu und Lenardo Mutti zwei gute Europäer.“

Mit Trommeln und Trompeten mitten ins Ohr

Damit es am Sonntag (11 Uhr) zum ultimativen Showdown der beiden Favoriten kommt, muss Wiener Neustadt am Samstag die Hausaufgaben erledigen zuerst gegen Kalo-Meh (11 Uhr). Dann gegen Marinkolor (19 Uhr). „Die Mannschaften dürfen nicht zum Stolperstein werden. Die Ungarn sind aber immer gefährlich. Marinkolor ist das schwächste Team, aber wir haben schon einmal den Flair von Dubrovnik miterlebt, wie die Fans mit Trommeln und Trompeten genau neben unserer Bank gesessen sind und uns ins Ohr geschrien haben.“

Gibt es am Samstag zwei Siege, dann könnte die Stimmung am Sonntag zugunsten von Wiener Neustadt umschlagen. Mit Kojic und Ban haben die Niederösterreicher ja zwei kroatische Lokalmatadore im Gepäck. „Dann wäre die ganze Halle auf unserer Seite, hätten wir einen kleinen Heimvorteil“, hofft Gernjak.