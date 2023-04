Wiener Neustadt will über Salzburg ins Finale

Werbung

Mit einem perfekten Frühjahr, sieben Siegen in sieben Spielen, sicherte sich Wiener Neustadt Platz eins nach dem Grunddurchgang. Am Sonntag gab es gegen Linz, die als Dritter ebenfalls ins Play-off einziehen, eine Machtdemonstration. Wiener Neustadt siegt mit 4:0 und trifft nun im Halbfinale auf Salzburg.

Das erste Spiel steigt am Sonntag (15 Uhr) in der Neustädter Remise. Bereits am Dienstag drauf gibt es das Retourmatch in der Mozartstadt. „Wir hoffen auf die Unterstützung der besten Fans der Liga. Salzburg hat mit dem Japaner Koyo Kanamitsu und Francisco Sanchi zwei absolute Topstars in ihren Reihen, die uns immer wieder das Leben schwer gemacht haben. Wichtig für uns im ersten Spiel am Sonntag, ist eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel in Salzburg zu sichern“, blickt Wiener Neustadts Vereinsboss Franz Gernjak auf das Halbfinal-Hinspiel voraus.

An K.O.-Spiele gegen Gernjaks Stammverein haben die Cracks aus der Allzeit Getreuen gute Erinnerungen. Im Finale um den Bundesliga-Einzug 2017, im Bundesliga-Finale 2021 und im Cup-Finale 2023 behielten die Wiener Neustädter jeweils die Oberhand.