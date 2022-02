Wr. Neustadt darf weiter vom Europacup-Finale träumen

Am Ende tobte die Wiener Neustädter Remise. Die rund 60 Zuschauer sorgten für einen Hexenkessel. Zuvor war das Publikum knapp drei Stunden lang prächtig unterhalten worden.

Wiener Neustadt und die spanischen Gäste aus Borges lieferten sich im Hinspiel des Europe Cup-Halbfinals einen erbitterten Fight, den die Hausherren schlussendlich mit 3:2 für sich entschieden.

Kojic ungefährdet

Im ersten Einzel sorgte Frane Kojic für einen Wiener Neustädter Traumstart. Der Kroate verspielte im ersten Durchgang zuerst eine komfortable Führung, holte sich den Satz gegen Marc Duran dann dennoch mit 11:9. Im zweiten Satz gelang Kojic eine Aufholjagd zum 11:8 und 2:0-Satzführung.

Der Spanier konnte danach nicht mehr zurückschlagen. Kojic entschied das erste Match mit einem 11:7 im dritten Satz, stellte damit auf 1:0 für Wiener Neustadt.

Im zweiten Spiel schien Tomas Konecny gegen Borges' Top-Mann Viktor Brodd den Schwung mitzunehmen. Der Tscheche gewann Durchgang eins mit 11:9. Im weiteren Verlauf spielte Konecny zwar weiter auf hohem Niveau, doch Brodd war stets um ein paar Prozentpunkte besser - 11:7, 11:9, 11:8, Ausgleich Borges.

Spektakulär, aber sieglos

Im Duell der beiden Nummer drei-Spieler war Wiener Neustadts Felix Wetzel mehr oder weniger chancenlos. Der Deutsche sorgte gegen Joan Masip aber für die spektakulären Punkte. Wetzel zeigte im Matchverlauf mehrere Smash-Serien, bei denen Masip stets unglaublich verteidigte, mit Hechtsprung auch immer wieder zu Boden ging.

Am Ende war der Spanier aber oben auf, siegte mit 11:3, 8:11, 11:4, 11:7. Borges führte 2:1, jede weitere Pleite hätte eine Wiener Neustädter Niederlage bedeutet. Doch es sollte anders kommen.

Bestes Match der Geschichte

Die beiden Top-Spieler Kojic und Brodd lieferten sich einen an Spannung nicht zu überbietenden Krimi. Im ersten Satz wehrten beide Akteure Satzbälle ab, ehe sich Kojic mit 16:14 durchsetzte. Im zweiten Durchgang lag Brodd bereits komfortabel voran, ehe Kojic drei Satzbälle zum 10:10 verwandelte. Es ging erneut in die Verlängerung.

Diesmal mit dem besseren Ende für Brodd (12:10). Kojic erwischte dann in Satz drei den besseren Start, brachte diesen auch über die Ziellinie - 11:9. Im vierten Durchgang musste Kojic mehrere Satzbälle abwehren, bevor er seinen Matchball zum 14:12 verwandelte. Nicht wenige meinten nachher, es war das beste Einzel-Spiel der Wiener Neustädter Vereinsgeschichte.

Konecny schlägt genervten Gegner

Wer geht als Sieger in das Rückspiel am kommenden Freitag? Die Entscheidung musste in der letzten Begegnung fallen, in diesem haderte Duran von Beginn an mit Schiedsrichter, Kantenbällen und vielem mehr. Wiener Neustadts Konecny nutzte das für eine recht schnelle 2:0-Führung (11:6, 11:8).

Duran verkürzte mit einem 11:5 im dritten Satz und auch im vierten Durchgang hatte der Spanier zunächst die besseren Karten. Mitte des Durchgangs riss der Faden. Konecny verwertete bei 10:9 seinen Matchball und bescherte Wiener Neustadt den ersehnten Sieg im Hinspiel.

Das sagt Wiener Neustadts Sportmanager Franz Gernjak: "Wir haben den Flow vom Liga-Spiel gegen Salzburg (4:0, Anm.) mitgenommen. Frane hat wieder einmal überragend gespielt. Bei 1:2 hat es so ausgesehen, als könnte die Partie kippen, aber er hat uns wieder zurückgebracht. Eine sensationelle Leistung meiner Mannschaft, aber es ist noch nichts gewonnen. Es gibt noch ein Rückspiel. Wir sind immer noch Außenseiter, aber jetzt stehen die Chancen aufs Finale bei 45 Prozent."

Das Retourspiel steigt am kommenden Freitag (18.30 Uhr) in Katalonien. Das zweite Halbfinale ist übrigens bereits entschieden. Der italienische Titelfavorit Carrara überließ Grodzisk aus Polen im Hinspiel keinen einzigen Satzgewinn - 3:0 in Matches, 9:0 in Sätzen.