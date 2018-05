Im Win-Win am Auge Gottes stellte der Wiener Neustädter Tischtennisverein den Bundesligakader für die nächste Saison vor. Alexander Chen wird nach seiner Debütsaison auch 2018/19 in der Allzeit Getreuen aufschlagen. Dazu kommen zwei Top-Leute der Bundesligaszene. Champions League-Spieler Zsolt Petö (Serbien) stößt vom amtierenden Meister Wels hinzu. Er wird die neue Nummer eins. Die Dreier-Position wird zukünftig Martin Storf bekleiden, der bisher für Mauthausen spielte und die Bundesliga-Einzelwertung auf Platz sieben abschloss. Als Ziel geben die Wiener Neustädter in der nächsten Saison einen Rang unter den Top Four aus.

