Sechsmal gegeneinander gespielt, sechsmal ist aus Wiener Neustädter Sicht nichts passiert. Seit dem Bundesliga-Aufstieg 2017 konnten die Cracks aus der Allzeit Getreuen gegen Kapfenberg noch nicht reüssieren. Das musste sich am Donnerstag ändern, damit die Niederösterreicher im Kampf um die Play-offs nicht schon arg unter Zugzwang kommen. Der Auftakt in der menschenleeren Remise war nach Maß. Wiener Neustadts Nummer eins, Tomas Konecny, hatte gegen Kapfenberg-Routinier Christoph Simoner keine Probleme, siegte mit 3:0.

Kapfenberg dreht das Spiel

Danach schlugen die Kapfenberg aber zurück. Gegen Simon Pfeffer hatte der kubanische Wiener Neustadt-Legionär Andy Pereira Anlaufschwierigkeiten und geriet mit 0:2-Sätzen in Rückstand. Der Kubaner kam danach immer besser rein und schaffte noch den Ausgleich, nur um im Entscheidungssatz knapp mit 9:11 zu unterliegen. Wiener Neustadts Youngster Felix Wetzel legte im dritten Match einen guten Start hin und holte sich den ersten Satz. Kapfenbergs David Vorcnik, er erreichte zuletzt beim Austrian Top 12 das Halbfinale, hatte im weiteren Spielverlauf gegen den Bayer keine Probleme. Vorcnik setzte sich noch mit 3:1-Sätzen durch, brachte Kapfenberg mit 2:1 in Führung.

Wr. Neustadt schlägt zurück

Wiener Neustadt war deshalb nach den ersten drei Einzelmatches schon unter Druck. Ein weiterer Matchgewinn der Kapfenberger und es wäre im besten Fall noch ein Unentschieden möglich. Im Doppel lieferten sich Wetzel/Konecny mit den Kapfenbergern Simoner/Vorcnik ein Hin und Her - 0:1, 1:1, 2:1, 2:2, Entscheidungssatz. Dieser ging in das Nachspiel. Wiener Neustadt behielt die Nerven. Wetzel/Konecny siegten mit 12:10, schafften damit den 2:2-Ausgleich. Konecny gab sich in der Folge auch in seiner zweiten Einzelpartie gegen Pfeffer keine Blöße. Der Tscheche gab zwar den dritten Durchgang ab, dennoch stand ein 3:1-Erfolg zu Buche. Wiener Neustadt führte wieder und hatte plötzlich den Sieg vor Augen.

Pereira wird zum Matchwinner

Pereira musste dafür "nur noch" Simoner besiegen. Der Kubaner verlor den ersten Durchgang mit 8:11. Pereira drehte das Spiel - 11:5 in Satz zwei, 11:9 in Satz drei. Ein Satz auf den ersten Wiener Neustädter Sieg über Kapfenberg fehlte. Doch Simoner wehrte sich mit allen Kräften. In einem umkämpften Satz zwang er Pereira in die Verlängerung. Dort zeigten beide Spieler gute Aufschläge. Die Ballwechsel waren bemerkenswert kurz. Schlussendlich hatte Simoner das bessere Ende auf seiner Seite (14:12). Pereira zeigte mentale Stärke, legte im Entscheidungsdurchgang einen Traumstart hin und brachte den Vorsprung souverän ins Ziel - 11:4. Wiener Neustadts Bundesliga-Premierensieg gegen Kapfenberg war nach hartem Kampf unter Dach und Fach.

Die nächsten Entscheidungsspiele

Damit bleibt Ligaprimus Wels das letzte Team, das Wiener Neustadt nach dreieinhalb Jahren in der höchsten Spielklasse noch nicht auf der Abschussliste hat. Wichtiger als diese Tatsache ist allerdings der Blick auf die Tabelle. Wiener Neustadt liegt nach Verlustpunkten weiterhin einen Zähler hinter den Viertplatzierten Salzburgern. Punktegleich sind die Sechstplatzierten Linzer, die zum Frühjahresauftakt gegen Baden patzten. Es wartet also eine ganz entscheidende Woche auf Wiener Neustadt. Am kommenden Mittwoch (17 Uhr) empfangen die Cracks aus der Allzeit Getreuen Salzburg. Am 5. Februar (18 Uhr) gastiert Wiener Neustadt in Linz.