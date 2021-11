Wr. Neustadts Traum vom CL-Viertelfinale geplatzt

Gegen die russischen Lokalmatadore gab es eine wackere Leistung, aber eine 0:3-Niederlage - erwartbar, ernüchternd war hingegen die 2:3-Pleite gegen Messina. Wiener Neustadts Nummer eins Frane Kojic gewann beide Matches, gegen Joao Monteiro behielt er im Tie-Break die Oberhand, gewann also in fünf Sätzen. Seine beiden Teamkollegen steuerten den siegbringenden dritten Punkt nicht bei. Felix Wetzel fehlte gegen Yaroslav Zhmudenko nach gewonnenem ersten Satz Fortune - 1:3. Tomas Konecny enttäuschte im allerersten Match gegen Marco Rech Daldosso (0:3), war beim Stand von 2:2 gegen Monteiro einfach um Nuancen schlechter als sein Gegner. Messina jubelte über einen 3:2-Erfolg, stand mit einem Bein im Viertelfinale, während Wiener Neustadts Aus mit der zweiten Niederlage praktisch besiegelt war.

Nur Teilerfolge gegen Hennebont

Am letzten Spieltag ging es gegen Hennebont. Die Franzosen verloren überraschend gegen Messina, siegten mindestens genauso sensationell gegen TTSC UMMC. Für das Viertelfinale brauchte es einen Sieg gegen Wr. Neustadt. Kojic fordert Topspieler Omar Assar voll, verlor aber in drei Sätzen, zwei davon in der Verlängerung. Cedric Nuytinck hatte gegen Wetzel nur im zweiten Durchgang Probleme, gewann ebenfalls 3:0. Konecny kämpfte Said Ismailov in vier engen Sätzen nieder. So durfte auch Wetzel noch gegen Assar ran. Der Youngster zeigte gegen den Ägypter eine starke Leistung, holte sich sogar den ersten Satz, hätte im dritten Durchgang neuerlich in Führung gehen können. Assar gewann 13:11, siegte schlussendlich mit 3:1-Sätzen.

Nach Europacup kommt Europacup

Die Franzosen stehen im CL-Viertelfinale, genauso wie TTSC UMMC. Messina hatte hingegen richtig Pech, wurde nach dem 1:3 gegen die Russen von Platz eins auf Rang drei durchgereicht. Die Italiener steigen damit in den Europe Cup um, genauso wie Wiener Neustadt. Die eliminierten acht Champions League-Teilnehmer treffen im Achtelfinale auf die verbliebenen acht Europe Cup-Teilnehmer.