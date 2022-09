Titelverteidiger Wiener Neustadt vor dem Aus

Werbung

Die Dornbirn Indians erwischten einen fulminanten Start ins Semifinale und stellten in der „best-of-five“-Serie auf 2:0. Keinen guten Tag erwischten hingegen die Diving Ducks. Während die Indians über den gesamten Spieltag relativ einfach scoren konnten, taten sich die Ducks schwer, Runs zu ins Ziel zu bringen.

Im ersten Inning begegneten sich die Teams auf Augenhöhe und scorten je zwei Runs. Danach bekam Indians-Pitcher Ryan Rupp die Ducks-Offense gut unter Kontrolle, während die Offensive kontinuierlich scoren konnte. Vor allem Spieltrainer Graeham Luttor wusste zu überzeugen und brachte sein Team im ersten Spiel zu einem 10:6 Erfolg.

Ducks stürzten in Spiel zwei komplett ab

Deutlicher wurde es im zweiten Spiel. Dort brachte Indians Pitcher Shotaro Uusi den regierenden Meister zur Verzweiflung und ließ in Summe nur zwei Runs zu. Nachdem die Dornbirner Offensive am laufenden Band scorte, agierte Chris Squires als souveräner Closer und brachte mit einem 12:2 Sieg die 2:0 Serienführung.

Aus Sicht der Gastgeber war ein Obed-Homerun im ersten Spiel das Highlight. Der Titelverteidiger steht somit mit dem Rücken an der Wand und hat nächste Woche in Dornbirn bis zu drei Spiele gegen das Saison-Aus. Los geht es am Samstag (12 Uhr). Ein etwaiges viertes Spiel folgt im Anschluss. Ein alles entscheidendes fünftes Match wäre am Sonntag (12 Uhr).