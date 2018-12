Der 37-jährige Florian Grasel gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Trailrunnern des Landes. Zum zweiten Mal in Folge gewann der IT-Unternehmer aus Bad Erlach die Publikumswahl zum Österreichischen Trailrunner des Jahres. Auch aus sportlicher Sicht war diese Ehrung mehr als verdient: Grasel siegte beim Wettkampf am Hochkönig und beim „Mozart 100“ in Salzburg.

Den Lauf seines Lebens bestritt er allerdings beim Ultra Trail Mont Blanc. Nach 171 Kilometern und 10.000 Höhenmetern beschloss er die „Olympischen Spiele der Trailrunners“ als erster Österreicher in den Top Ten und wurde Neunter. Dabei hat Grasel einen Wettbewerbsnachteil: „Andere haben in den Alpen für Trainingszwecke Höhenmeter ohne Ende zur Verfügung, ich trainiere zumeist auf einem Hügel hinter meinem Haus, der eine Höhendifferenz von 111 Meter aufweist.“

Umso mehr freue ihn die Ehrung als Trailrunner des Jahres: „Im Vergleich zu anderen Spitzenläufern des Landes fühle ich mich als Flachlandtiroler“, grinst Grasel, der für die Trailrun-Saison 2019 seine Wettkampf-Pläne noch nicht endgültig finalisiert hat: „Aber mir schwebt ein großes Projekt in der zweiten Jahreshälfte vor.“