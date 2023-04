Premiere für die Rosalia Trail Challenge

Werbung

Startschuss für die Rosalia Trail Challenge: Am Samstag und Sonntag nimmt die Ultralauf-Szene erstmals den Rosalia-Rundwanderweg in einem Bewerb in Angriff. Die Härtesten unter der Sonne absolvieren zwei ganze Runden. Das sind insgesamt 160 Kilometer und 3.660 Höhenmeter. Neben dem Ultra Xtreme gibt es auch noch etwas kürzere Strecken: den Ultra Pro (80 Kilometer/1.830 Höhenmeter), den Rosalia Ultra (53 Kilometer/1.480 Höhenmeter), den Rosalia Pro (38 Kilometer/1,050 Höhenmeter) und den Rosalia Sprint (22 Kilometer/600 Höhenmeter).

Startschuss fällt schon um 4 Uhr

Wer es gemächlicher angehen möchte, startet bei den Wanderbewerben. Es stehen die Distanzen 22, 35, 53 und 80 Kilometer zur Auswahl. Wer die beiden längsten Distanzen absolviert, muss früh aus den Federn. Der Start beim Schloss Katzelsdorf erfolgt am Samstag nämlich schon um 4 Uhr. Um 8 Uhr starten die Athleten auf die 53 Kilometer lange Strecke. Um 9 Uhr geht es auf die 38 Kilometer-Schleife. Die Starter des Sprint-Bewerbs beginnen um 10 Uhr. Weitere Informationen zur ersten Auflage der Rosalia Trail Challenge gibt es auf der Homepage www.rosaliatrailchallenge.at .