Gold für Broschek bei „Mostiman“

Am Samstag wurden im Zuge des „Mostiman“ die österreichischen und niederösterreichischen Meisterschaften im Sprint-Triathlon ausgetragen. Der HSV Marathon war mit Michael Florseku, Alfred Goldschmid und Susanne und Karl Broschek vertreten. Bei dem Bewerb über 750 Meter schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km laufen zeigten alle HSV Marathon Athleten stark auf.

Michael Floresku erreichte in einer Zeit von 1:12,55 Stunde den 4. Rang in seiner Altersklasse, Karl Broschek belegte direkt vor seinem Teamkollegen Alfred Goldschmid den 7. Platz. – Susanne Broschek sicherte sich in ihrer Altersklasse sogar den Österreichischen Meistertitel!