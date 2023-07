Historischer Erfolg für Lanzenkirchner Triathlet Jan Bader

In der ersten Saisonphase präsentiert sich der Lanzenkirchner Jan Bader in bestechender Form. Das jüngste Highlight: Der Lanzenkirchner krönte sich im Rahmen des Mostiman (Bezirk Amstetten) zum Staatsmeister über die Sprintdistanz. Der Athlet der SU Wiener Neustadt ging nach 750 Meter bereits als Führender aus dem Wasser und blieb auf der taktisch geprägten Radrunde (20 Kilometer) in der Spitzengruppe. Beim abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf brummte Bader seiner Konkurrenz beinahe eine Minute auf, gewann nach 53:44 Minuten mit 56 Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten Oberösterreicher Peter Luftensteiner. „Ich habe gemerkt, dass es den Beinen heute wieder ganz gut geht. Beim Laufen bin ich mit der Performance absolut zufrieden. Ich habe von Anfang an gleich ein Gap aufgerissen und das Runde für Runde mehr geöffnet. Es ist für mich eine tolle Bestätigung.“

Schon zwei Wochen zuvor zeigte der Heeressportler beim Europacup in Wels eine starke Leistung und lief als Zweiter erstmals auf das Podest eines internationalen Rennens in der Eliteklasse. „Wir arbeiten seit mehreren Monaten sehr professionell. Die Ergebnisse sind Bestätigung für den Weg, den wir eingeschlagen haben“, reflektiert Trainervater Claus Bader: „Das langfristige Ziel ist der Vorstoß in die Weltklasse. Es ist eine schöne Sache zu sehen, dass der zweite Platz in Wels keine Eintagsfliege war.“

Immerhin absolvierte Bader junior das Rennen aus dem Training heraus. Der Saisonhöhepunkt ist die U23-EM im Supersprint im türkischen Balikesir (3.-6. August). Bader, der diese Woche 21 Jahre alt wird, zählt nach den jüngsten Erfolgen zum erweiterten Favoritenkreis. „Er ist selbstbewusst, aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Top Ten sind möglich, vielleicht kann man auf die Top Fünf hoffen und von einer Medaille träumen“, blickt Claus Bader voraus.