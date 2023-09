HSV Marathon-Trio holt in Podersdorf Podestplätze

2.000 Triathleten waren beim Austrian Triathlon in Podersdorf am Start. Susanne und Karl Broschek waren erstmals bei diesem Triathlon-Bewerb – über die Olympische Distanz – am Start. Das Ehepaar schaffte es bei der Premiere als Zweiter auf das Stockerl der jeweiligen Altersklasse.

Oliver Schmich zeigte nach seiner schweren Verletzung weiter aufsteigende Form – das Schwimmen verlief gut, auf der schnellen Radstrecke, die für Podersdorf eher ungewöhnlich kühl und wenig windig war, spielte Schmich seine Stärken aus und beim Laufen war er bereits wieder zehn Sekunden flotter am Kilometer als vor einem Monat beim Comeback in Gerasdorf – mit dieser Leistung sicherte Oliver Schmich sich in der Zeit von 2:22:14 Stunden nicht nur den 25. Gesamtrang, sondern auch den zweiten Platz in seiner Altersklasse.