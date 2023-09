HSV-Multisportler bei Triathlon im Einsatz

Die Athleten von HSV Multisport Wiener Neustadt stellten sich im burgenländischen Podersdorf der Herausforderung Triathlon. Zunächst sammelte der Nachwuchs Erfahrung beim Aquathlon. Erneut stellte Loris Wograndl mit dem Sieg in der Klasse Schüler E sein Talent unter Beweis. Auch die Schmoll-Geschwister Anton (12.), Matilda (8.), Oskar (8.) und Klara (7.) und Lilly Herzog (16.) waren mit ihren Ergebnissen zufrieden.

Am Sonntag nahmen Joe Grabner und Hermann Rottensteiner(10.) den Sprinttriathlon in Angriff. Grabner konnte sich in seiner Altersklasse erstmals einen Podestplatz sichern. Über die Olympischen Distanz erreichte Ludwig Schuster den zwölften Rang.