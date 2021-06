EM-Silber und EM-Bronze in der Jugend hat Jan Bader bereits in der Tasche. Jetzt hätte der BG Zehnergassen-Absolvent beinahe in der Junioren-Klasse nachgelegt. Bei der Europameisterschaft in Kitzbühel wurde Bader Vierter. Auf die Medaillen fehlten am Ende gerade einmal zwei Sekunden. „Es war das stärkste Feld, dass jemals bei einer Junioren-EM dabei war“, schildert Bader: „Hier ist jeder gut und top vorbereitet. Es entscheiden ein paar Sekunden. Kleine Fehler in der Wechselzone entscheiden über Gold, Silber, Bronze oder eben Platz vier.“

Trotz der verpassten Medaille überwog bei Bader das Positive. „Kitzbühel war wie immer richtig lässig“, genießt es der Lanzenkirchen, endlich wieder Rennen bestreiten zu können. Als Formcheck für die EM bestritt Bader im Vorfeld bereits ein Rennen im italienischen Caorle sowie im Rahmen der Deutschen Bundesliga in Berlin. Balsam auf die geschundene Sportlerseele, nachdem Pandemie-bedingt seit einem Jahr wettkampfmäßig kaum etwas möglich war.

In diesem Jahr stehen nun aber noch einige Hihlights an. Bader hat die Quali für die Junioren-WM auf den Bermudas so gut wie fix. Mitte August will er bei den Staastmeisterschaften in Blindenmarkt auch in der Allgemeinen Klasse vorne mitmischen. „Das Ziel ist aus jetziger Sicht ein Top Fünf-Platz“, sagt Bader, der langfristig Richtung Olympia denkt, nämlich an Los Angeles 2028. „Meine Ziele für die nächsten Jahre sind klar die Etablierung in der internationalen Weltspitze im Triathlon und eine Top-Platzierung bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.“