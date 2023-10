Lanzenkirchner Jan Bader bei Saisonabschluss im Spitzenfeld

Versöhnlicher Saisonabschluss für den Lanzenkirchner Triathleten Jan Bader. Beim Europacup in Alanya (Türkei) verpasste er die Top-Ten als Elfter denkbar knapp. Auch auf den Sieger fehlten Bader nur 15 Sekunden. Nach der Supersprint-EM im August plagten den 21-Jährigen gesundheitliche Probleme. Bei der U23-WM konnte er nur deutlich geschwächt an den Start gehen und finishte dort als 23. „Umso schöner, dass er wieder fit zum Saisonabschluss an den Start gehen konnte und in der Elite ganz vorne mitmischte“, war Trainervater Claus Bader zufrieden. Nun gibt es eine zweiwöchige Pause, ehe Anfang November schon langsam der Saisonaufbau für 2024 beginnt. Denn nach der Saison, ist bekanntlich vor der Saison.