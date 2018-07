Die Sportler des BG Zehnergasse stockten am Wochenende ihr Medaillenkonto auf, und zwar in zwei Sportarten.

Triathlon-ÖM, Wallsee:

Am Samstag reiste die Triathlon-Leistungsgruppe in den Norden NÖs. Dort konnte Hannah Koglbauer ihre Vormachtstellung in der Schüler A-Klasse wieder einmal unter Beweis stellen und holte Gold. Anna Einhaus wurde Achte. In der Jugend-Kategorie verlor Magdalena Scherz nach dem Schwimmen den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit einer gewohnt starken Laufleistung sollte sie noch an Terrain gutmachen, mehr als Position vier schaute aber nicht mehr heraus. Bei der Bundesländerstaffel der Schüler sicherte sich Hannah Koglbauer mit Team NÖ noch die Silbermedaille hinter Vorarlberg.

Zeitfahr-ÖM, Erpfendorf:

Am Sonntag ging es weiter nach Tirol zur Zeitfahr-Meisterschaft am Straßenrad. Nach einem schwereren Sturz vor sechs Wochen gab Selina Bader ihr Comeback auf Wettkampfebene und gewann die U17-Klasse souverän mit 20 Sekunden Vorsprung. Der gelernte Mountainbiker Lenz Pasteiner holte bei seiner ersten ÖM auf der Straße Bronze in der U15. Die Mädchen-Mannschaft Bader/Einhaus/Koglbauer errang Bronze im Teamzeitfahren. Jan Bader und Philipp Hofbauer mussten sich mit Rang vier begnügen. Für Bader geht es nahtlos weiter. Am heutigen Dienstag hebt er zur Junioren-Triathlon-EM nach Estland ab.