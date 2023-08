Spitzenergebnis für Lanzenkirchner Jan Bader bei Supersprint-EM

270 Meter Schwimmen, acht Kilometer Radfahren und 1,7 Kilometer Laufen - das ist Triathlon über die Supersprint-Distanz. Da gibt es keinerlei Taktieren, sondern nur Vollgas. Jeder kleine Fehler, auch in der Wechselzone, kann wichtige Sekunden und mehrere Plätze kosten. Im türkischen Balikesir ging es genau in diesem Bewerb um die EM-Medaillen, mittendrin war der Lanzenkirchner Jan Bader, der sich vor wenigen Wochen seinen ersten Staatsmeistertitel über die Sprint-Distanz sichern konnte. In seinem Halbfinal-Heat agierte der 2002er-Jahrgang abgebrüht, qualifizierte sich als Dritter auf souveräne Art und Weise für das Finale der besten 30.

Nur 15 Sekunden hinter den Medaillenplätzen

Im Finale konnte sich Bader, was die Zeit betrifft, noch einmal steigern. Der Lanzenkirchner überquerte nach 21:07 Minuten als Gesamt-15. die Ziellinie und war damit bester Österreicher. Auf das Podest fehlten 22 Sekunden, auf die Top Ten sieben Sekunden. In der U23-Klasse, die Rahmen des Elite-Bewerbs ausgetragen wurde, bedeutete das Rang elf. Hier fehlten auf die Medaillenränge gerade einmal 15 Sekunden. „Die Disziplinengebnisse zeigen deutlich, dass wir mit den U23-Athleten auf Tuchfühlung mit der europäischen Spitze sind. Das stimmt mich positiv für die Zukunft, da wir ja unsere Athleten an die Weltspitze heranführen wollen und diese Erfahrung bei solchen Rennformaten enorm wichtig sind“, war Trainer Claus Bader zufrieden. Hinter seinem Sohn platzierte sich Thomas Windischbauer als bester 2003er-Jahrgang des gesamten Feldes auf Gesamtplatz 18.