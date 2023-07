Wiener Neustadts Triathleten trotzten der Hitze in Obertrum

Die Triathleten des HSV Marathon Wiener Neustadt, Sandra Kopecky und Wolfgang Ofenböck, waren am Wochenende beim Obertrumer Triathlon im Einsatz. Bereits am Freitag startete Wolfgang Ofenböck (durch einen Zehenbruch gehandicapt ) beim Seecrossing und finishte die 3.000 Meter lange Schwimmstrecke in beachtlichen 1:05 Stunde.

Am Sonntag ging Sandra Kopecky beim Trumer Triathlon über die Mitteldistanz an den Start – nach einer starken Schwimm- und Radleistung auf der anspruchsvollen Strecke, lief Sandra trotz Hitze wie gewohnt einen flotten Halbmarathon und sicherte sich in einem starken Starterfeld den tollen dritten Platz.

Die Nachwuchstriathleten des HSV Jugend und Multisport Wiener Neustadt trotzten der Hitze. Foto: HSV

Auch die Nachwuchstriathleten des HSV Jugend und Multisport WN stellten sich neben Vereine aus Amstetten, Linz, Dornbirn sowie aus Deutschland der Herausfordung. Klara, Oskar und Matilda Schmoll behaupteten sich im vorderen Mittelfeld und konnten zu Beginn ihrer Triathlonkarriere wichtige Erfahrungen sammeln.

Beeindruckt hat sie die tolle Organisation des Kids-Bewerbs; von der Wertschätzung und Professionalität her stand er den Erwachsenen-Bewerben um nichts nach. Der Funbewerb für die Schüler A (Jahrgang 2008/09) war gerade beim Radfahren (stetig bergauf) und Laufen eine Hitzeschlacht.