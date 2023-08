Wiener Neustädter Triathleten in Fürstenfeld am Stockerl

Die HSV Marathon-Triathleten Sandra Kopecky und Wolfgang Ofenböck waren beim Thermentriathlon in Fürstenfeld bei perfekten Bedingungen am Start – und räumten wieder ab. Nach 1.500 Meter Schwimmen im 29 Grad warmen Badeteich, 43 Kilometer am Rad auf einer anspruchsvollen Strecke und 10 Kilometer Laufen auf unterschiedlichen Untergründen und kurzen Anstiegen erreichte Kopecky den dritten Platz in der Gesamtwertung und zweiten Platz in ihrer Altersklasse. Wolfgang Ofenböck sicherte sich den Sieg in seiner Altersklasse.