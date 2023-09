Wiener Neustädterin Sandra Kopecky beim Saisonfinale am Stockerl

Zum Abschluss der Triathlon-Saison starteten Sandra Kopecky und Wolfgang Ofenböck in Cervia (Italien). Die beiden HSV Marathon-Sportler nahmen die Halbdistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen) in Angriff. Mit 5:06:52 Stunden bestätigte Kopecky ihre starke Form und finishte in ihrer Altersklasse auf dem dritten Platz. Ofenböck landete in seiner Klasse auf Rang 19.