Beim Mid Summer Track Meeting in Wien war der Wiener Neustädter Emil Bezecny als jüngster Teilnehmer über fünf Kilometer am Start. Auf der Tartartanbahn lief der 15-Jährige 14:55,25 Minuten. Damit verewigte er sich auch in den Geschichtsbüchern. So schnell war über diese Distanz noch nie ein rot-weiß-roter Läufer dieser Altersklasse unterwegs. Im 21er-Teilnehmerfeld landete Bezecny gesamt an der 14. Stelle.

Drei Plätze weiter vorne war Lars Demuth (SVG Hohe Wand) zu finden. Unmittelbar nach einem Höhentrainingslager nutzte Demuth den Lauf für einen Testwettkampf. Ab dem ersten Kilometer war er alleine unterwegs, war daher mit seiner Endzeit von 14:47,54 Minuten auch relativ zufrieden: "Leider hatte ich keine Gruppe. Es stimmt mich zuversichtlich, dass ich in einer Gruppe deutlich schneller laufen kann", resümiert Demuth.

Bei den Damen galt die Bad Fischau-Brunnerin Julia Mayer als Favoritin über 3.000 Meter und Mayer wurde ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Allerdings war es ein enges Rennen. Im Ziel lag Sandra Illes als erste Verfolgerin gerade einmal zwölf Hundertstel hinter Mayer, die in 9:42,56 Minuten 20 Sekunden über ihrer persönlichen Bestleistung blieb.