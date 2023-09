Florian Grasel läuft 175 Kilometer und 10.000 Höhenmeter am Mont Blanc

175 Kilometer und 10.000 Höhenmeter: Das ist der Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB). Der Bad Erlacher Unternehmer und Familienvater Florian Grasel nahm eines der bekanntesten Ultrarennen der Welt zum zweiten Mal nach 2013 in Angriff. Vor zehn Jahren war das Rennen um acht Kilometer kürzer, außerdem standen damals 300 Höhenmeter weniger am Plan. Grasel gelang es trotzdem seine Zeit deutlich zu verbessern. 2013 finishte er in 26:37 Stunden. Diesmal blieb er unter der Schallmauer von einem Tag, überquerte nach 23:45 Stunden die Zielinie.

Gesamt bedeutete das Rang 27. In seiner Altersklasse belegte Grasel sogar Rang zwei. Grasel ist ein ambitionierter Hobbyläufer, aber eben kein Profi, umso stolzer ist, mit der Weltspitze mitkämpfen zu können. „Meine Liebe zum Laufen ist nur größer geworden“, meint der Sportler von HSV Jugend & Multisport Wiener Neustadt: „Wir sind geboren um zu laufen – haben es aber nur verlernt“, ist Grasel überzeugt.