Extremsportler Florian Grasel muss Gipfelsturm wetterbedingt abbrechen

Die drei höchsten Berge Österreichs - die Weißkugel (3.738 Meter), die Wildspitze (3.768 Meter) und den Großglockner (3.798 Meter) – wollte der österreichische Ultraläufer und Bergspezialist Florian Grasel (42) bei seinem „Three Highest Peaks Project“ hintereinander besteigen und die 300 Kilometer lange Strecke zwischen Vent in Tirol und dem Glocknerhaus in Kärnten auf dem Rad zurücklegen. Doch es hat nicht sollen sein: Am dritten Gipfel, auf über 3.000 Meter Seehöhe, zwangen tosende Winde und Sturzbäche Grasel dazu, sein Unterfangen aufzugeben.

Der Start erfolgte nicht wie geplant am Montag, sondern aufgrund der schlechten Wettervorhersagen und nach stressigem Umdisponieren von Betreuern und Begleitern bereits am Sonntag am frühen Nachmittag. Von Kurzras in Südtirol ging es innerhalb von 2:20 Stunden auf die Weißkugel, dann in etwa derselben Zeit nach Vent im Ötztal und von dort auf die Wildspitze. Innerhalb von 3:45 war der niederösterreichische Extremsportler zurück am Ausgangsort und schwang sich auf das Rad Richtung Glockner. Zu diesem Zeitpunkt waren keine neun Stunden seit dem Start vergangen. Für die Besteigung der Weißkugel oder Wildspitze veranschlagen Bergsteiger üblicherweise zwei Tage.

Florian Grasel musste kurz vor dem Ziel sein Projekt abbrechen. Foto: BOA

Die Radtour quer durch Österreich war die längste, die Ironman-Finisher Grasel je auf sich genommen hat, und auf der ohnehin schon anspruchsvollen Glockner-Hochalpenstraße waren nach einer durchfahrenen Nacht dann starker Regen und heftiger Gegenwind die größten Herausforderer. Völlig durchnässt und scheinbar am Ende seiner Kräfte erreichte er das Glocknerhaus, wenige hätten darauf gewettet, dass er weitermachen würde.

Doch ein bisschen laufen geht immer noch: Obwohl die Zeichen am höchsten Berg Österreichs schon auf Sturm standen, lief Florian Grasel vom Glocknerhaus zur Salmhütte in rund 1:40 Stunden und begann nach einem Power-Nap und einer warmen Mahlzeit mit dem Aufstieg. Auf 3000 m entschied er, das Projekt abzubrechen: „Es wäre wohl möglich gewesen, den Gipfel zu erreichen – und dann, mit großer Wahrscheinlichkeit, aufgrund einer absolut rudimentären Ausrüstung am Berg zu verbleiben…“

Das Fazit: „Probiert habe ich es, ich habe auch alles gegeben, doch der letzte Gipfel war wetterbedingt leider nicht möglich. Meine Entscheidung, die Unternehmung abzubrechen, habe ich keine Sekunde bereut.“ Ob es einen neuen Versuch geben wird? „Schauen wir mal. Dieses Projekt war und ist ein Beweis für meine tiefe Liebe zu den österreichischen Bergen und ein persönliches Engagement für die Kraft der menschlichen Entschlossenheit. Es schmerzt, dass ich es nicht zu Ende bringen konnte und es hat schon eine gewisse Ironie, dass ich bei meinem Projekt auf den Klimawandel hinweisen will und dann vom Wetter gestoppt werde“, sagt Grasel.