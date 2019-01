Am 19.01.2019 fand beim PBC Top Pool St.Pölten die 14/1-Landesmeisterschaft Allg.Klasse statt. Bei einem Starterfeld von 29 Spielern war der BC La Palma Wiener Neustadt mit 5 Teilnehmern vertreten. Vier davon konnten sich für die Finalrunde der besten Acht qualifizieren. Nur Filkov A. (Billardfreunde Baden) konnte einen dreifach Erfolg für den BC La Palma Wiener Neustadt verhindern, er gewann im Finale 100:52 gegen Ederl Ch. sen.. Den 3. Platz holte sich Stark M. , weiters ging Platz 4 an Radakovits T., Platz 5 an Hajek G. und Platz 9 an Ederl Ch. jun. (alle BC La Palma).