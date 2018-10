Für die Spiele in der höchsten NÖ-Liga holte sich die Wiener Neustädter Damenmannschaft eine neue Trainerin ins Boot. „Ich hab 25 Jahre selber Volleyball gespielt. Nach unserem Umzug nach Niederösterreich spielt mein Sohn auch in Wiener Neustadt Volleyball und so bin ich wieder als Trainerin tätig geworden“, erklärt Nadja Partl, die bei der VCU auf Christian Petsche folgt. In erster Linie strebt sie mit ihrem Team nach dem Aufstieg, den Klassenerhalt in der Landesliga an. „Die Spielerinnen sind sehr gut, aber man kann sich immer verbessern“, erzählt Partl.

Im ersten Spiel gegen die Südstadt verloren die Neustädterinnen 1:3. „Was sich am meisten verändert, wenn man aufsteigt, ist die Geschwindigkeit der Bälle“, erklärt die neue Trainerin. Das ist auch der Punkt, an dem Partl ansetzen will. Die Spielerinnen sollen sich an die schnellen Bälle gewöhnen und gleichzeitig Service und Annahme trainieren. „Die beiden Techniken sind am schnellsten zu korrigieren“, erläutert Partl.

Schon im zweiten Spiel hat der Trainingsschwerpunkt gefruchtet. Im Heimspiel gegen Sokol gewann Wiener Neustadt nach schlechtem Start mit 3:2 und holte die ersten zwei Punkte für die Tabelle.