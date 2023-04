Damen-Landesliga: USS Südstadt besiegt VCU Wiener Neustadt

Werbung

Am Samstag fand in der Europahauptschule Wiener Neustadt das Volleyballmatch zwischen den Damenmannschaften der Vereine VCU Wiener Neustadt und USS Südstadt statt. Obwohl das Match das letzte Heimmatch der Neustädter Damen dieser Saison war, fanden nur wenige Zuschauer den Weg in die Sporthalle. Die Fans, die da waren trieben die VCU-Damen ordentlich an. Der Tabellenletzte bot gegen den Tabellenfünften Südstadt einen beherzten Kampf und verbuchte immer wieder Teilerfolge.

Im ersten Satz führte der VCU Wiener Neustadt zunächst, wurde aber von der USS Südstadt eingeholt und musste den Satz schließlich mit 15:25 abgeben. Im zweiten Satz kämpften die Neustädter Damen zurück und holten trotz eines gewaltigen Rückstandes auf. Das Spiel ging in die Verlängerung, die USS Südstadt konnte schließlich mit 28:26 den Satz für sich entscheiden. Der dritte Durchgang war ähnlich spannend und endete mit einem knappen Sieg der Neustädter Damen (25:23). Im vierten Satz ließen bei beiden Mannschaften die Kräfte nach, was auch zu spüren war. Die Südstädter Damen konnten schließlich den Satz mit 25:9 und somit auch das Match für sich entscheiden.