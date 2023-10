Der Traumstart ist perfekt

Auch im zweiten Saisonspiel konnten die Wiener Neustädter überzeugen. Nach einem holprigen Start im ersten Satz, fand das junge Team in das Spiel. Der zweite und dritte Satz ging klar an die Heimmannschaft. Das zwang die Gäste aus der Steiermark mehr Risiko zu nehmen. Dadurch wurde es im vierten Satz noch einmal spannend. Doch das in der letzten Woche gezielt trainierte Verteidigungsspiel, zeigte seine Wirkung und so konnte der VCU Wiener Neustadt das Heimspiel gegen den VC Hausmannstätten mit 3:1 gewinnen.

„Hausmannstätten ist ein Gegner gegen den wir uns in der Vergangenheit immer schwer getan haben, aber unsere Taktik ist diesmal voll aufgegangen und unser in dieser Saison neuer Zuspieler Oliver Malleczek hat seine Rolle schon gut ausgefüllt“, freut sich Trainer Franz Kaiser.