Die Belohnung in Bronze für Neustadts U20-Burschen

„Eine großartige Belohnung für die Arbeit der letzten fünf, sechs Jahre. Sensationell, was die Burschen da geleistet haben“, jubelt VCU-Obmann Franz Kaiser mit seiner U20-Mannschaft, die bei der Österreichischen Meisterschaft Bronze eroberte. Danach sah es zunächst nicht aus, weil gleich die Auftaktpartie gegen Linz verloren ging. Mit einem Sieg über Hartberg retteten sich die VCU-Herren doch noch ins Viertelfinale. Dort war Döbling kein Stolperstein, im Gegensatz zu den Hotvolleys im Halbfinale.

„Die waren bei dieser Meisterschaft übermächtig, haben sich auch ohne Satzverlust den Titel geholt.“ Im kleinen Finale gegen Graz wäre dann jeder Ausgang möglich gewesen. Wiener Neustadt setzte sich im allesentscheidenden dritten Satz mit 19:17 durch.

Jetzt geht es in der 2. Bundesliga um den Klassenerhalt. „Wir haben acht Spiele in fünf Wochen. Wir brauchen drei, vier Siege. Ich hoffe, dass die Bronzemedaille Selbstvertrauen bringt und die Nerven halten.“ Am Samstag geht es nach Klagenfurt, am Sonntag zuhause gegen die Roadrunners.