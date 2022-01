Damit war nicht zu rechnen: Wr. Neustadts Volleyball-Herren feiern in der 2. Bundesliga einen Heimsieg gegen den Tabellendritten Aich/Dob II. Die Hausherren gewannen die ersten beiden umkämpften Sätze jeweils mit 25:23. Die Kärntner schlugen mit einem 25:19 in Satz drei nochmals zurück. Dann machten die VCU-Herren den Sack aber zu – 25:17. Weiter geht‘s am Samstag gegen Hausmannstätten.