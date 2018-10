2. Bundesliga, Herren

Freud und Leid gibt es bei den Wiener Neustädtern nach der Doppelrunde gegen Hartberg und Graz II. Vor allem die Einbrüche nach dem jeweiligen zweiten Satz bereiten Kopfzerbrechen. „Wir bekommen diesen Knick nicht raus. Das ist die große Frage, warum wir da nicht stabil sind“, rätselt Obmann Franz Kaiser.

Am Freitag gewann die VCU gegen Hartberg die zwei ersten Sätze, ehe es im dritten Durchgang eben eine 13:25-Watsch‘n setzte. Hartberg war eigentlich am Drücker, ehe nach einem eigenen Fehler die Emotionen mit den Steirern durchgingen. Wiener Neustadt nutzte das, holte die drei Punkte. „Ihr Trainer hat nachher auch gemeint, dass er eigentlich geglaubt hat, dass sie das Match mit 3:2 gewinnen. Da ist es uns aber noch gelungen, das Momentum zu drehen“, berichtet Kaiser.

Marco Busch und die VCU peilen diese Woche zwei Siege an. | Zottl

Ein Unterfangen, das am Sonntag in Graz nicht mehr gelingen sollte. Nach einer 2:0-Führung ging bei der Union nichts mehr – 2:3-Niederlage. „Das waren zwei verlorene Punkte“, kiefelt Kaiser. Vier Punkte aus dem Wochenende seien zwar nicht schlecht, aus dem Doppel gegen Hausmannstätten (Donnerstag, 16 Uhr, daheim) und Akademie Graz (Sonntag, 16 Uhr, daheim) müssen es aber mehr werden, um an der Tabellenspitze andocken zu können.

Landesliga, Damen

In Böheimkirchen feierte der Aufsteiger aus der Allzeit Getreuen den zweiten Sieg im dritten Spiel, neuerlich mit 3:2. „Das sind auf jeden Fall zwei gewonnene Punkte“, applaudiert Kaiser nach dem Coup gegen eine arrivierte Landesliga-Equipe.