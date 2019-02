„Richtig coole Sache“, freute sich Mathias Seiser über den Cup-Erfolg am vergangenen Wochenende. Der Bad Fischauer und sein UVC Graz entthronten Titelverteidiger Amstetten in beeindruckender Manier mit 3:0. „Ein tolles Erlebnis, die Halle war voll, das Fernsehen hat das Match übertragen“, fasst Seiser einen unvergesslichen Abend in seiner Volleyball-Karriere zusammen.

„Wir sind eigentlich als der Favorit in den Bewerb gestartet, schön, dass es dann auch so geklappt hat“, meint Seiser, denn: Im Volleyball herrscht im Cup-Bewerb eine Legionärsbeschränkung.

Prinzipiell empfindet Seiser seine Zeit in der steirischen Hauptstadt als „sehr lehrreich“. „In der 1. Bundesliga geht es dann doch sehr schnell zur Sache. Du spielst mit vielen aktuellen und ehemaligen Nationalteamspielern zusammen, da nehme ich sehr viel mit.“ Auch für die bevorstehende Beachvolleyball-Saison, in der Seiser wieder einiges vor hat. „Für meine sportliche Entwicklung ist es sicher eine Super-Zeit hier in Graz. Auf alle Fälle macht es Lust auf mehr, wir werden sehen, wohin mich mein sportlicher Weg führt “, so der Bad Fischauer.