Neustadt mischt die 2. Liga auf

Wiener Neustadts Volleyball-Herren sind weiterhin stark unterwegs. Am Wochenende gewann die VCU bei Nachzügler UVC Graz II mit 3:0 (25:21, 25:14, 25:16). Damit sind die Cracks aus der Allzeit Getreuen in der Süd-Divison der 2. Liga am zweiten Tabellenplatz hinter den bisher makellosen Libenauern. Am Samstag (18 Uhr) kommt es in der Europaschule zum Derby gegen Schlusslicht Union Perchtoldsdorf. Die Wiener Neustädter gehen auf ihren fünften Sieg in der laufenden Saison los.

Ein erstes kleines Erfolgserlebnis verbuchten auch die Damen in der Landesliga. Bei Südstadt gewann der Aufsteiger den ersten Satz mit 25:20. Danach wurden die Favoritinnen ihrer Rolle gerecht – 17:25, 16:25, 14:25.