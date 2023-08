Silber für Hammarberg/Berger bei U20-EM

„Es schmerzt schon ziemlich, so knapp an Gold vorbeigeschrammt zu sein. Vize-Europameister zu werden ist natürlich trotzdem großartig,“ gibt sich Timo Hammarberg kurz nach Turnierende noch etwas niedergeschlagen. Vergangenes Jahr krönte er sich gemeinsam mit Tim Berger in Izmir (TUR) zum U20 Europameister. Damals profitierte das Duo im Finale von einer Verletzung des Gegners.

Genau auf diese Gegner trafen die Österreicher im Endspiel auch heuer wieder. Diesmal ohne Verletzung, aber dafür mit dem Nachsehen für Hammarberg/Berger endete diese Partie. Der Wiener Neustädter Timo Hammarberg resümiert: „Es war auf ein Spiel auf Messerschneide. Auch wenn der zweite Satz vom Ergebnis her recht eindeutig war, waren es oft nur einige Zentimeter, die gefehlt haben. Das macht in unserem Sport dann aber leider den Unterschied aus.“

„Abstimmung soll noch besser werden“

Der Auftritt von Hammarberg/Berger gestaltete sich bis ins Finale mehr als souverän. Bis zum Viertelfinale brauchte das Duo nie länger als 30 Minuten um seine Gegner auszuschalten. Dementsprechend positiv ist der 2,02m große Blocker gestimmt: „Wir haben das ganze Turnier wirklich gut gespielt. Wir können sehr stolz sein, dass wir uns so durchgekämpft haben.“

Bereits jetzt richten die Österreicher ihren Blick auf die U21 Weltmeisterschaft, die im November in Thailand stattfinden wird. Bis dahin soll auch noch weiter an der Abstimmung gearbeitet werden, wie Hammarberg erklärt: „Es sind noch ein paar Bälle dabei, wo es Unklarheiten gibt. Daran müssen wir arbeiten, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das bis zur U21-WM in den Griff bekommen. Dort können wir uns dann auch gegen die Franzosen revanchieren.“