Wiener Neustadts Nachwuchs hat es wieder getan

Im Vorjahr holten die U20-Burschen der VCU Wiener Neustadt die Bronzemedaille bei der Österreichischen Meisterschaft. In eineinhalb Wochen gibt es in Tirol die Chance, den Coup aus dem Vorjahr zu wiederholen. Beim Qualifikationsturnier in der Sportmittelschule wurden die VCU-Cracks ihrer Favoritenrolle gerecht. Nur im ersten Satz gegen St. Pölten zeigten sich die Hausherren noch etwas wackelig, gewannen den Satz knapp.

Danach dominierte Wiener Neustadt das Turnier und holte sich mit drei 2:0-Siegen gegen St. Pölten, Waldviertel und Aschbach.

In der 2. Bundesliga unterlagen die Wiener Neustädter währenddessen in Weiz mit 0:3. Der zweite Platz ist damit weg. Am letzten Spieltag geht es für die VCU darum, den dritten Platz im Fernduell mit Aich/Dob II und Hausmannstätten abzusichern. Dafür braucht es am Samstag (18 Uhr) im Heimspiel gegen VBK Klagenfurt zumindest einen 3:1-Sieg.