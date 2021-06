Bei der Österreichischen U18-Meisterschaft gewannen die Burschen aus der Allzeit Getreuen die Bronzemedaille. Dabei standen die Vorzeichen gar nicht mal so gut. „Unser Halbfinale musste verschoben werden, weil drei unserer Burschen an Corona erkrankt waren“, gibt VCU-Obmann Franz Kaiser Einblick. In der Gruppe gewannen die Union-Volleyballer in zwei engen Sätzen gegen St. Pölten. Im Kampf um den Finaleinzug ging es gegen Döbling. Die Wiener behielten mit 25:21 und 25:21 die Oberhand. „Es wäre diesmal vielleicht sogar möglich gewesen, sie zu schlagen“, machten laut Kaiser Nuancen den Unterschied, was nichts daran ändert, dass die Freude über Bronze überwiegt.