36 Löcher zum Titel bei Golfarea-Meisterschaft

Zum dritten Mal suchte die Golfarea 36, also der GC Linsberg und der GC Föhrenwald, ihre besten Golfer. Der erste Tag in Linsberg war von kräftigem Wind gekennzeichnet. Bei der zweiten Runde im Föhrenwald herrschten wechselnde Bedingungen. Bei den Herren ging Konstantin Borns am besten damit um. Mit zwei konstanten Runden von jeweils 71 Schlägen holte er sich den Sieg im Zählwettspiel. Dieter Rothleitner landete mit fünf Schlägen Rückstand auf dem zweiten Platz.

Bei den Damen setzte Daniela Steiger nach einer 88 am ersten Tag in der Schlussrunde zur Aufholjagd an und fing mit einer 80er-Runde Eva Hirsch und Doina Baumgartner, die nach dem ersten Tag mit 86 Schlägen führten, noch ab. Hirsch wurde mit sechs Schlägen Rückstand Zweite.

In der Stableford-Wertung der Herren setzte sich Milan Barac mit 110 Punkten souverän vor Manuel Schodl (72) durch. Bei den Damen verlief das Rennen um den Titel deutlich spannender. Silvia Skartikova gewann mit 72 Punkten vor Birgit Borns (69). Als erfolgreichste Spielerin der Clubmeisterschaft entpuppte sich Eva Hirsch, die es gleich in vier verschiedenen Kategorien auf das Podest schaffte. Ein Trost für den knapp verpassten Meistertitel im Zählwettspiel.