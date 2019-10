Die HTL-Halle in Wiener Neustadt wird diesen Samstag, den 12. Oktober ab 10.30 Uhr zum Mittelpunkt der Rhythmischen Gymnastik.

Der neu gewählte Vorstand unter Obfrau Marion Schuch und der Sportlichen Leiterin Sophia Lindtner - Simeth samt engagiertem Trainerteam überprüften beim vorangegangenen Kontrollwettkampf die Fortschritte der motivierten Gymnastinnen des LZ Wiener Neustadt, die bereits im Alter von 6 bis 7 Jahren erste Wettkampferfahrungen machen dürfen.

Man sieht diesem sportlichen Ereignis sehr positiv entgegen, denn in den letzten Jahren wurde vermehrt in die Nachwuchsförderung investiert. So befinden sich derzeit rund 25 der talentiertesten Kinder und Jugendlichen aus den Vereinen ATV und ÖTB im A-Kader und 7 im B-Kader des Leistungszentrums.