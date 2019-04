Zum ersten Mal seit 4. November stand Hamdi Salihi wieder in der Startformation des SC Wiener Neustadt. Es wird das letzte Mal gewesen sein. Denn am Donnerstagabend gab der 35-Jährige sein Karriereende bekannt. „Ganz intuitiv“, sei die Entscheidung gekommen, wie er in seiner Stellungnahme bekannt gab. Auf Nachfrage erklärte der Stürmer: „Ich habe in meiner Karriere immer wieder beobachtet, wann und wie meine Kollegen aufgehört haben. Ich habe mir darüber viele Gedanken gemacht…“

Der Familienvater möchte „auf meinen eigenen Beinen das Feld verlassen“, wie er es formuliert. Über 15 Jahre im Profi-Fußball haben ihre Spuren hinterlassen, an ihm haben sich ganze Legionen an Verteidiger abgearbeitet. „Ich möchte zu einem Zeitpunkt gehen, wenn die Leute im Publikum sich noch nicht fragen, was ich eigentlich hier mache“, meint Salihi. Neben allen Fans, Trainern und Funktionären richtete Salihi in seiner Stellungnahme auch Worte an seine treuesten Wegbegleiter: „Ein besonderes Dankeschön geht an meine Familie, die sehr viel geopfert hat und mich immer dabei unterstützt hat, an meine Eltern, die meine größte Unterstützung waren und an meine Brüder, die meine größten Lehrer und Kritiker auf diesem langen Weg waren.“

"Ich steh als Back-up weiterhin zur Verfügung"

Der Abschied vom SC Wiener Neustadt ist ein Abschied auf Raten. Salihi: „Ich werde bis zum Saisonende trotzdem jeden Tag da sein, um Gerhard Fellner und Sargon Duran bei der Arbeit mit den Stürmern helfen.“ Salihi sehe seine Zukunft weiter im Fußballgeschäft: „In den letzten Jahren habe ich sehr viel gelesen, studiert und Notizen gemacht, von denen ich glaube, dass sie in meiner Zukunft im Fußball sehr wertvoll sein werden.“

Dadurch wäre das jetzt kein „Ende“ sondern ein „Beginn einer neuen Karriere, „von der ich hoffe, dass sie mir dieselben Emotionen schenkt, die ich bis jetzt als Aktiver auf dem Spielfeld hatte.“ Sollten alle Stricke reißen und der SC Wiener Neustadt würde noch einmal seine Dienste als Knipser brauchen, „stehe ich als Back-up natürlich weiterhin zur Verfügung.“

Er ist sich sicher, dass der SC auch ohne ihn Erfolg haben wird. „Die anderen Stürmer haben im neuen System richtig gut gespielt.“