Wiener Neustadt im Halbfinale, Traiskirchen draußen

Werbung

Genauso wie die Dornbirn Indians schafften auch die Diving Ducks Wr. Neustadt im Viertelfinale einen Sweep. Der amtierende Meister konnte dabei Spiel drei im Niederösterreich-Derby gegen die Traiskirchen Grasshoppers trotz zwischenzeitlichem 1:4-Rückstand nach achteinhalb Innings noch mit 5:4 gewinnen. Mit zwei Runs im achten Inning und zwei Runs im neunten Inning zeigten die Diving Ducks ihre gesamte Qualität.

Im finalen Inning schaffte es Wr. Neustadt alle Bases zu besetzen. Am Ende folgten die gewinnbringenden zwei Runs, die den vorzeitigen Halbfinaleinzug perfekt machten. In der Vorschlussrunde wartet mit den Dornbirn Indians, die einzig übriggebliebene Mannschaft aus dem Westen. Start der Serie ist am kommenden Samstag, 3. September am Ducksfield in Wr. Neustadt.